Alors oui le facteur numéro un de mon petit commerce, c'est l'indépendance. Je ne dépends de personne, et c'est mieux ainsi. Je connais chacun de mes clients et ils me connaissent. Ils n'iraient ailleurs pour rien au monde et je les adore. Je les conseille et ils me parlent de leur quotidien. Les fleurs embellissent vraiment la vie. Saviez-vous qu'une bonne partie de mes clients s'achète des fleurs pour elle-même? Et oui, et quelle est la honte? Pas de mal à se faire plaisir.

Et puis bon, quand on s'appelle Sandrine Bactérie, il faut assumer sa nature.